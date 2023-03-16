Новостей.COM ⇒
2023-03-16
Прем’єрка Данії про передачу Україні винищувачів: "Це те, що ми обговорюємо у групі країн-союзників"
Бойові літаки від партнерів суттєво б зміцнили обороноздатність нашої держави, інформує
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що країни-союзники обговорюють створення коаліції для надання Україні винищувачів. Про це
"Це те, що ми обговорюємо у групі країн-союзників. Це велике бажання України", — зазначила Фредеріксен.
При цьому Фредеріксен не розкрила подробиць про те, передача яких саме винищувачів зараз обговорюється.
Михайло Яровенко, ZN.ua