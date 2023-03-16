Прем’єрка Данії про передачу Україні винищувачів: "Це те, що ми обговорюємо у групі країн-союзників"

Бойові літаки від партнерів суттєво б зміцнили обороноздатність нашої держави, інформує ZN.ua.

Прем’єрка Данії про передачу Україні винищувачів:

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що країни-союзники обговорюють створення коаліції для надання Україні винищувачів. Про це повідомляє Sky News.

"Це те, що ми обговорюємо у групі країн-союзників. Це велике бажання України", — зазначила Фредеріксен.

При цьому Фредеріксен не розкрила подробиць про те, передача яких саме винищувачів зараз обговорюється.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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