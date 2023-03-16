Боєприпаси і не тільки: Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони країни розповів, що включатиме ця підтримка, інформує ZN.ua.

Боєприпаси і не тільки: Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
© kievcity.gov.ua

Литва планує передати Україні додатковий пакет оборонної підтримки для протистояння вторгненню Росії, до якого увійдуть 155-мм артилерійські снаряди, транспорт і пайки для наших бійців, повідомив міністр оборони держави Арвідас Анушаускас у Twitter.

"Новий пакет військової підтримки від Литви для України включає боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби та військові пайки. Загальна вартість військової підтримки, яку Литва надала Україні, незабаром досягне 450 мільйонів євро", – написав він у мікроблозі.


Максим Царук, ZN.ua





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