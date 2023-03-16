Сирія визнає «нові кордони Росії» – Асад

Сирійський диктатор Башар Асад заявив, що Сирія визнає «нові кордони Росії», маючи на увазі тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Таку заяву він зробив у Москві після зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіном в інтерв'ю «РИА Новости».

«Звичайно. Я говорю, що це російські території, і навіть якби не трапилася війна, це історично російські території», — сказав сирійський лідер російському пропагандистському агентству.

Асад, влада якого у Сирії змогла затвердитись лише завдяки військовій допомозі Росії та майже повному знищенні країни, заявив, що питомо український південь був «переданий Україні близько 100 років тому за часів Леніна», однак там «проживають російські громадяни», тому це «російська земля».

«Ми переконані у цій позиції», - сказав він.