Україна може отримати МіГ-29 одразу від кількох країн — речник польського уряду

Про які саме держави йде мова - невідомо.

Україна може отримати МіГ-29 одразу від кількох країн — речник польського уряду
© flightglobal.com

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Варшава отримала позитивні сигнали про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 одразу від кількох країн. Він зауважив, що Польща готова ухвалити рішення про їх постачання у координації з партнерами, зазначає Bloomberg.

Мюллер не розповів, які країни погоджуються долучитися до передачі Україні своїх винищувачів. За його словами, партнери, відповідно до процедури, повинні самостійно оголосити про такі рішення, інформує ZN.ua.

"Ми готові таке рішення ухвалити у групі кількох країн, які зважилися на подібний крок", - додав речник уряду.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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