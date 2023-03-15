Україна може отримати МіГ-29 одразу від кількох країн — речник польського уряду

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Варшава отримала позитивні сигнали про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 одразу від кількох країн. Він зауважив, що Польща готова ухвалити рішення про їх постачання у координації з партнерами, зазначає Bloomberg.

Мюллер не розповів, які країни погоджуються долучитися до передачі Україні своїх винищувачів. За його словами, партнери, відповідно до процедури, повинні самостійно оголосити про такі рішення, інформує ZN.ua .

"Ми готові таке рішення ухвалити у групі кількох країн, які зважилися на подібний крок", - додав речник уряду.