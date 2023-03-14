У Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна – Пенс
Колишній віце президент США каже, що відновлення суверенітету України важливе для США, інформує
Колишній віцепрезидент США та можливий кандидат у президенти від республіканців Майк Пенс заявив, що США не можуть припиняти підтримку України, інакше самі будуть в тягнуті у війну, якщо вона торкнеться НАТО.
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«У Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна. Це не війна Америки, але якщо Путіна не зупинити і суверенна держава України не відновиться швидко, вона продовжуватиме рухатися до наших союзників по НАТО, і тоді Америка мусітиме надіслати свої війська», - сказав він.
Він зазначив, що не підтримує безконтрольну допомогу Україні, але додав, що «припинення або скорочення підтримки матиме наслідки» і що «ціна буде набагато більшою».
При цьому він зазначив, що Росію підтримує Китай, без підтримки якого у Путіна можуть закінчитися гроші вже до 2024 року.
Водночас ядерні погрози РФ він охарактеризував як тактику залякування, підкресливши, що США «не піддадуться».