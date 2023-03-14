У Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна – Пенс

Колишній віцепрезидент США та можливий кандидат у президенти від республіканців Майк Пенс заявив, що США не можуть припиняти підтримку України, інакше самі будуть в тягнуті у війну, якщо вона торкнеться НАТО.

У коментарі каналу Fox News він розкритикував противників допомоги Україні у республіканській партії.

«У Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна. Це не війна Америки, але якщо Путіна не зупинити і суверенна держава України не відновиться швидко, вона продовжуватиме рухатися до наших союзників по НАТО, і тоді Америка мусітиме надіслати свої війська», - сказав він.

Він зазначив, що не підтримує безконтрольну допомогу Україні, але додав, що «припинення або скорочення підтримки матиме наслідки» і що «ціна буде набагато більшою».

При цьому він зазначив, що Росію підтримує Китай , без підтримки якого у Путіна можуть закінчитися гроші вже до 2024 року.