У Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна – Пенс

Колишній віце президент США каже, що відновлення суверенітету України важливе для США, інформує ZN.ua.

У Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна – Пенс
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Колишній віцепрезидент США та можливий кандидат у президенти від республіканців Майк Пенс заявив, що США не можуть припиняти підтримку України, інакше самі будуть в тягнуті у війну, якщо вона торкнеться НАТО.

У коментарі каналу Fox News він розкритикував противників допомоги Україні у республіканській партії.

«У Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна. Це не війна Америки, але якщо Путіна не зупинити і суверенна держава України не відновиться швидко, вона продовжуватиме рухатися до наших союзників по НАТО, і тоді Америка мусітиме надіслати свої війська», - сказав він.

Він зазначив, що не підтримує безконтрольну допомогу Україні, але додав, що «припинення або скорочення підтримки матиме наслідки» і що «ціна буде набагато більшою».

При цьому він зазначив, що Росію підтримує Китай, без підтримки якого у Путіна можуть закінчитися гроші вже до 2024 року.

Водночас ядерні погрози РФ він охарактеризував як тактику залякування, підкресливши, що США «не піддадуться».


Ірина Знась, ZN.ua





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