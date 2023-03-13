МКС планує відкрити перші справи щодо злочинів РФ в Україні та вимагати ордери на арешт кількох осіб – The New York Times
Щоправда, на це може піти немало часу.
Міжнародний кримінальний суд (МКС) планує відкрити справи про воєнні злочини, скоєні росіянами в Україні з початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року,
Видання підкреслило, що ці справи є першими міжнародними звинуваченнями, висунутими з початку збройного конфлікту та стали наслідком місяців роботи спеціальних слідчих груп. Зокрема, слідчі стверджують, що Росія викрадала українських дітей і підлітків і відправляла їх у російські табори для перевиховання, а також що Кремль навмисно завдавав ударів по цивільній інфраструктурі.
Головний прокурор МКС Карім Хан повинен спочатку представити свої звинувачення колегії суддів досудового провадження. Вони своєю чергою вирішать, чи були дотримані правові стандарти для видачі ордерів на арешт, чи слідчим потрібні додаткові докази.
Щоправда, лишається незрозумілим, кому суд планує пред'явити звинувачення в кожній справі. На прохання підтвердити запити про ордери на арешт, прокуратура відповіла: «Ми публічно не обговорюємо деталі, пов’язані з поточними розслідуваннями».
Деякі сторонні дипломати та експерти зазначили, що можливо МКС висунуть звинувачення президенту РФ Владіміру Путіну. Адже суд не визнає імунітет для глави держави у справах, пов’язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людства чи геноцидом.
Проте, як пише NYT, ймовірність судового розгляду залишається малою. Адже за словами експертів, суд не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть власних чиновників. Кремль продовжує заперечувати свою провину у воєнних злочинах, але міжнародні та українські слідчі зібрали вагомі докази низки звірств з перших днів вторгнення.
Перша справа, як повідомили офіційні особи, пов’язаний із широко розповсюдженим викраденням українських дітей, від малюків до підлітків. У рамках спонсорованої Кремлем програми їх вивозили з України та розміщували в будинках, щоб вони стали громадянами РФ, або відправляли в літні табори для перевиховання. Деякі з дітей приїхали з дитячих будинків чи групових будинків.