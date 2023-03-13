Прем’єр-міністр Грузії розкритикував Зеленського за те, що він підтримав протести
Також глава грузинського уряду назвав "брудними невдахами" деяких українських політиків, інформує
Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі виступив із критикою президента України Володимира Зеленського за те, що той підтримав масштабні акції протесту, які проходили у Тбілісі. Про це
"В Україні складна ситуація. Очікується ескалація. За нашою інформацією, Україна готує контратаки, ймовірно, будуть дуже важкі бої в Донецькій області в цілому, а після падіння Бахмута ситуація, ймовірно, стане ще складнішою" – сказав грузинський прем’єр.
Також Гарібашвілі розкритикував Зеленського за те, що він підтримав учасників протестів проти закону про "іноагентів".
"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням" – зазначив він.
Глава грузинського уряду заявив, що бажає Україні миру і об’єднання країни.
"Але спочатку подбайте про себе і країну, а ми будемо дбати про нашу країну. Я хочу сказати це всім", – додав прем’єр.