Прем’єр-міністр Грузії розкритикував Зеленського за те, що він підтримав протести

Також глава грузинського уряду назвав "брудними невдахами" деяких українських політиків, інформує ZN.ua.

Прем’єр-міністр Грузії розкритикував Зеленського за те, що він підтримав протести
© Facebook/Іраклій Гарібашвілі

Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі виступив із критикою президента України Володимира Зеленського за те, що той підтримав масштабні акції протесту, які проходили у Тбілісі. Про це повідомляє Imedi.

"В Україні складна ситуація. Очікується ескалація. За нашою інформацією, Україна готує контратаки, ймовірно, будуть дуже важкі бої в Донецькій області в цілому, а після падіння Бахмута ситуація, ймовірно, стане ще складнішою" – сказав грузинський прем’єр.

Також Гарібашвілі розкритикував Зеленського за те, що він підтримав учасників протестів проти закону про "іноагентів".

"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням" – зазначив він.

Глава грузинського уряду заявив, що бажає Україні миру і об’єднання країни.

"Але спочатку подбайте про себе і країну, а ми будемо дбати про нашу країну. Я хочу сказати це всім", – додав прем’єр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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