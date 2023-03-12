США передадуть Греції 300 БМП за 300 мільйонів доларів - ЗМІ

Сполучені Штати Америки готові відправити Греції 300 БМП M2A2 ODS-SA для заміни застарілих БМП-1 та M113. Про це повідомляє грецьке видання Рtisi Diastim .

Рішення про передачу техніки ухвалили нещодавно. Воно стало відповіддю на запит Греції про отримання бойових машин такого типу. Йдеться про 300 БМП M2A2 ODS-SA, які можна швидко інтегрувати в моторизовані підрозділи грецької армії.

Запит на передачу техніки Греція зробила раніше, але на нього звернули увагу лише під час візиту представників Генерального штабу національної оборони Греції в США .

Вашингтон просив у Греції передати більше техніки для України, і Афіни у відповідь дали США запит на обладнання, яке хотіли б отримати. В ньому були БМП Bradley.

За інформацією видання, США розрахували суму необхідну на проведення заводської перевірки та відновлення техніки. Це близько 1 мільйона євро за одну машину, тобто 300 мільйонів євро за 300 машин.

Підкреслюють, що ймовірно з цієї суми буде вирахувано вартість обладнання, яке Греція передала Україні. Крім того, припускають, що техніка може бути передана безкоштовно або зі значною знижкою.