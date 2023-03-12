США передадуть Греції 300 БМП за 300 мільйонів доларів - ЗМІ

Пакет допомоги для України, який містив 50 таких БМП та супутнє обладнання, коштував два мільярди доларів, інформує ZN.ua.

США передадуть Греції 300 БМП за 300 мільйонів доларів - ЗМІ
© Википедия

Сполучені Штати Америки готові відправити Греції 300 БМП M2A2 ODS-SA для заміни застарілих БМП-1 та M113. Про це повідомляє грецьке видання Рtisi Diastim.

Рішення про передачу техніки ухвалили нещодавно. Воно стало відповіддю на запит Греції про отримання бойових машин такого типу. Йдеться про 300 БМП M2A2 ODS-SA, які можна швидко інтегрувати в моторизовані підрозділи грецької армії.

Запит на передачу техніки Греція зробила раніше, але на нього звернули увагу лише під час візиту представників Генерального штабу національної оборони Греції в США.

Вашингтон просив у Греції передати більше техніки для України, і Афіни у відповідь дали США запит на обладнання, яке хотіли б отримати. В ньому були БМП Bradley.

За інформацією видання, США розрахували суму необхідну на проведення заводської перевірки та відновлення техніки. Це близько 1 мільйона євро за одну машину, тобто 300 мільйонів євро за 300 машин.

Підкреслюють, що ймовірно з цієї суми буде вирахувано вартість обладнання, яке Греція передала Україні. Крім того, припускають, що техніка може бути передана безкоштовно або зі значною знижкою.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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