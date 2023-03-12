Росіяни намагаються імітувати суттєве нарощування сил на Запоріжжі — ЦНС

Зокрема, навколо Мелітополя фіксується розосередження таборів для підготовки мобілізованих росіян, інформує ZN.ua.

Росіяни намагаються імітувати суттєве нарощування сил на Запоріжжі — ЦНС
© Минобороны РоSSии/t.me

За інформацією, отриманою від осередків мережі руху опору на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, командування ЗС Росії продовжує здійснювати заходи спрямовані на створення уявлення про суттєве нарощування своїх сил та засобів на південному напрямку. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

При цьому, зауважує ЦНС, такі заходи мають комплексний характер, оскільки здійснюються на рівні демонстраційних дій із залученням озброєння та військової техніки, а також суттєвого збільшення активності ворожих сил в медіапросторі тимчасово окупованих територій.

Зокрема, навколо Мелітополя фіксується розосередження таборів для підготовки мобілізованих росіян, з облаштуванням необхідної матеріально-навчальної бази, а також залученням необхідних зразків озброєння та військової техніки.

Водночас ключові канали поширення інформації на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя заповнені наративами щодо успішного проведення чергового етапу бойового злагодження мобілізованих загарбників та подальшого формування нових або доукомплектування діючих підрозділів військ РФ, які надалі будуть застосовані для наступальних дій на південному напрямку.

Крім того, окупанти активно поширюють повідомлення про те, що контрнаступальна операція українських захисників на запорізькому напрямку стане фатальним кроком з боку вищого військово-політичного керівництва України.

ЦНС закликає місцеве населення на тимчасово окупованих територіях не піддаватися на маніпуляції ворога та продовжувати інформувати Сили борони України про пересування і розміщення озброєння, військової техніки та особового складу сил загарбників.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Російська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідкаРосійська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідка
"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітикиУ Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни лікують своїх поранених у цивільних лікарнях – ЦНСРосіяни лікують своїх поранених у цивільних лікарнях – ЦНС
Росіяни вигадали новий фейк про Україну і ЗАЕС: Що цього разу?Росіяни вигадали новий фейк про Україну і ЗАЕС: Що цього разу?
Українські захисники намагаються відсунути окупантів хоча б на 20 кілометрів від води в Херсонській областіУкраїнські захисники намагаються відсунути окупантів хоча б на 20 кілометрів від води в Херсонській області
Україна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — ЗеленськийУкраїна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — Зеленський
Росіяни обстріляли окуповані Олешки під виглядом ЗСУ – ГенштабРосіяни обстріляли окуповані Олешки під виглядом ЗСУ – Генштаб
Спецслужби РФ намагаються отримати розвіддані щодо України “від імені” іноземних ЗМІ – СБУСпецслужби РФ намагаються отримати розвіддані щодо України “від імені” іноземних ЗМІ – СБУ
В НАТО назвали кількість втрат, які росіяни несуть під БахмутомВ НАТО назвали кількість втрат, які росіяни несуть під Бахмутом
У ISW вважають, що росіяни змінили тактику в Бахмуті: не оточення, а видавленняУ ISW вважають, що росіяни змінили тактику в Бахмуті: не оточення, а видавлення
На Запоріжжі окупанти відбирають автомобілі в місцевих жителів, які не отримали паспорти РФ — ГенштабНа Запоріжжі окупанти відбирають автомобілі в місцевих жителів, які не отримали паспорти РФ — Генштаб
У Маріуполі біля мостів росіяни почали рити окопи та проводити мінування – АндрющенкоУ Маріуполі біля мостів росіяни почали рити окопи та проводити мінування – Андрющенко
Последние новости
Подгружаем последние новости