Росіяни намагаються імітувати суттєве нарощування сил на Запоріжжі — ЦНС

За інформацією, отриманою від осередків мережі руху опору на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, командування ЗС Росії продовжує здійснювати заходи спрямовані на створення уявлення про суттєве нарощування своїх сил та засобів на південному напрямку. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

При цьому, зауважує ЦНС, такі заходи мають комплексний характер, оскільки здійснюються на рівні демонстраційних дій із залученням озброєння та військової техніки, а також суттєвого збільшення активності ворожих сил в медіапросторі тимчасово окупованих територій.

Зокрема, навколо Мелітополя фіксується розосередження таборів для підготовки мобілізованих росіян, з облаштуванням необхідної матеріально-навчальної бази, а також залученням необхідних зразків озброєння та військової техніки.

Водночас ключові канали поширення інформації на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя заповнені наративами щодо успішного проведення чергового етапу бойового злагодження мобілізованих загарбників та подальшого формування нових або доукомплектування діючих підрозділів військ РФ , які надалі будуть застосовані для наступальних дій на південному напрямку.

Крім того, окупанти активно поширюють повідомлення про те, що контрнаступальна операція українських захисників на запорізькому напрямку стане фатальним кроком з боку вищого військово-політичного керівництва України.

ЦНС закликає місцеве населення на тимчасово окупованих територіях не піддаватися на маніпуляції ворога та продовжувати інформувати Сили борони України про пересування і розміщення озброєння, військової техніки та особового складу сил загарбників.