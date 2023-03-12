В Гаазі поліція на мітингу затримала близько 700 екоактивістів, але майже всіх уже відпустили

Мітингарі перекрили одну з ключових міських автомагістралей і не піддавались на вимоги поліції розблокувати її, інформує ZN.ua.

У нідерландській Гаазі поліція затримала близько 700 учасників кліматичного протесту Extinction Rebellion, які перекрили автомагістраль A12, що зв'язує місто з іншими населеними пунктами. Проте згодом майже усіх їх відпустили. Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Видання повідомляє, що мітингарі упродовж кількох годин блокували автомагістраль, яка є однією з ключових у місті. Поліція неодноразово закликала їх розблокувати рух, але частина з них ігнорували це. Після кількох закликів правоохоронці використали водомети, а мітингарі озброїлися дощовиками та парасольками.

Близько 700 активістів затримали, але майже всіх їх згодом відпустили. Під арештом залишили лише трьох із них.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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