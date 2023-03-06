«Нам треба неймовірна кількість дронів»: Резніков розповів, за які кошти планують купувати безпілотники

Україні потрібно неймовірно багато безпілотників у протистоянні російському вторгненню, заявив очільник Міноборони Олексій Резніков в інтерв’ю «Ліга.net». Він також пояснив, як українських військових планують забезпечити дронами.

«Нам необхідна неймовірна кількість дронів. Це теж gamechanger. Як дронів для розвідки/коригування, так і ударних від 3 до 1000 км, морських дронів. Це дає можливість завдати удар ворогу. І це зберігає життя нашим [військовим], даючи ситуаційну обізнаність», – зазначив Резніков.

За словами міністра, він разом із очільником Мінцифри провів зустріч українськими виробниками БПЛА, де було 80 компаній. Резніков запевнив, що сказав виробникам, нібито викупить все, що вони зможуть виробити.

«Я їм сказав: «Скільки б ви не виробили – я у вас все куплю». В мене поруч стоїть міністр внутрішніх справ, який теж буде докуповувати. В моєму бюджеті зарезервовано 20 млрд грн, щоб купляти все, що вони вироблять. Паралельно у Федорова є проєкт United24. Паралельно уряд виділив 10 млрд грн на можливість закупівлі дронів з-за кордону, які я, як міністр оборони, не можу купити», – додав Резніков.