Президентка Європарламенту закликала до початку перемовин про вступ України в ЄС цього року

Переговори про вступ України в ЄС потрібно розпочати вже цього року, вважає очільниця Європарламенту Роберта Мецола. Її слова під чам візиту до України цитує "Голос Америки".

"Коли ми говоримо, що Україна – це Європа, а Європа – це Україна, це означає, що переговори про вступ мають початися якнайшвидше. Сподіваюся, вже цього року", - сказала Мецола.

Вона додала, що майбутнє нашої країни в Євросоюзі, зауваживши, що її "вражає темп, з яким Верховна Рада і уряд просуваються щодо вступу до ЄС".