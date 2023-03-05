Президентка Європарламенту закликала до початку перемовин про вступ України в ЄС цього року

Мецолу вражає темп, з яким ВР і уряд просуваються для вступу до ЄС, інформує ZN.ua.

Президентка Європарламенту закликала до початку перемовин про вступ України в ЄС цього року

Переговори про вступ України в ЄС потрібно розпочати вже цього року, вважає очільниця Європарламенту Роберта Мецола. Її слова під чам візиту до України цитує "Голос Америки".

"Коли ми говоримо, що Україна – це Європа, а Європа – це Україна, це означає, що переговори про вступ мають початися якнайшвидше. Сподіваюся, вже цього року", - сказала Мецола.

Вона додала, що майбутнє нашої країни в Євросоюзі, зауваживши, що її "вражає темп, з яким Верховна Рада і уряд просуваються щодо вступу до ЄС".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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