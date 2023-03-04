Дальність українського РСЗВ “Вільха-М“ збільшать до 150 км

Столичне конструкторське бюро "Луч" розробить модернізований ракетний комплекс "Вільха-М", який зможе вражати цілі на відстані до 150 км. Про це розповів заступник голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Іван Вінник.

Дальність українського РСЗВ “Вільха-М“ збільшать до 150 км

"Вільха-М" – це найновіша українська реактивна система залпового вогню. Її вперше застосували на полі бою у 2022 році. Дальність польоту ракети становить приблизно 110 км. Але, за словами Винника, планують збільшити максимальну дальність ураження цілей до 150 км. Мабуть, уже ведуться роботи у цьому напрямі.

Тобто у модернізованого РСЗВ "Вільха-М" дальність польоту ракети буде приблизно такою самою, як і у високоточних ракет (крилатих бомб) GLSDB, які США передасть Україні в рамках нового пакету військової допомоги. Але у нової "Вільхи" набагато більше боєголовка і більша потужність удару.

Коли з’являться модернізовані далекобійні ракетні комплекси "Вільха-М" – не відомо. Також не відомо, скільки їх планують випустити. Іван Винник не виключає, що ці модернізовані українські РСЗВ будуть застосовувати під час майбутнього контрнаступу ЗСУ на півдні України.

Як українські захисники могли б використати такі модернізовані системи реактивного залпового вогню? З їхньою допомогою в тилу російських окупантів можна знищувати мости та великі укріплення. Такі об'єкти погано підходять для GLSDB та GMLRS (реактивні снаряди калібру 227 мм).

Дальність українського РСЗВ “Вільха-М“ збільшать до 150 км

Наразі на озброєнні ЗСУ стоїть кілька типів систем реактивного залпового вогню. Найпотужніші з них – це HIMARS. Вони вплинули на перебіг бойових дій у 2022 році. Так, за допомогою HIMARS вдалося порушити логістику російських окупантів та вигнати їх із Херсона.

Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо отримання нових типів РЗСО. Так, українській армії дуже можуть допомогти американські балістичні ракети малої дальності ATACMS (Army Tactical Missile System). Проте США поки що не хочуть передавати Україні такі ракети.

Ракети ATACMS можуть вражати цілі на відстані до 320 км. Тобто їхня максимальна дальність стрілянини майже вдвічі більша, ніж у модернізованої "Вільха-М".

Дальність українського РСЗВ “Вільха-М“ збільшать до 150 км

Нагадаємо, раніше ми докладно розповіли про високоточні крилати бомби GLSDB, які незабаром отримає Україна від США в рамках нового пакету військової допомоги.


Максимов Віталій, Тудей





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