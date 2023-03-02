Китай може вплинути на Росію для закінчення війни проти України – МЗС Канади

Китай, «якщо він справді прагне миру» може сприяти припиненню російсько-української війни, якщо «скаже Росії забиратися з України», вважає міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає CBC News.

Вона також заявила, що Канада й надалі підтримуватиме Україну в її протистоянні окупантам.

«Все, що відбувається на полі бою, матиме пізніше вплив за столом переговорів. Що більше ми зможемо допомогти Україні захистити себе, то краще ми зможемо забезпечити Україні міцну позицію у мирних переговорах», - зазначила глава МЗС Канади.