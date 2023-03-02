Шлях до завершення війни в Україні є – CNN

Через рік відкритої агресії Росії проти України стало зрозуміло, що жодна зі сторін недостатньо сильна, щоб виграти війну, і недостатньо слабка, щоб просити про мир. Конфлікт зайшов у глухий кут. Здобувши вражаючі успіхи, українські збройні сили не досягли значних успіхів протягом місяців. Тим часом Росія окопалася на окупованих нею територіях, і її подальші атаки поки що малоуспішні. Про це йдеться в колонці Фаріда Закарії для CNN .

Цифри розповідають історію. Згідно з аналізом Washington Post, Росія окупувала близько 7% території України, коли розпочала вторгнення в лютому 2022 року. Вона охопила східну Україну, а за місяць утримувала 22% території країни. Потім почалися українські контрнаступи, які до середини листопада відбили приблизно третину цих здобутків. За останні три місяці нічого суттєвого не змінилося. І Україна, і Росія планують нові кроки, але для кардинальної зміни ситуації потрібні значні перемоги. Іншими словами, Україні потрібно було б повернути приблизно вдвічі більше території, ніж вона змогла минулого року, лише щоб повернути землі, завойовані після вторгнення 2022 року.