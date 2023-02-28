Наступні три місяці будуть дуже активними і визначатимуть подальші події – Буданов

Очільник ГУР уточнив, що мова не лише про Донецьку та Луганську області, а й про всі напрямки, інформує ZN.ua.

Наступні три місяці будуть дуже активними і визначатимуть подальші події – Буданов
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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наступні три місяці стануть вирішальними у цій війні і визначать подальший перебіг подій. Про це він сказав у інтерв’ю "Голосу Америки".

"Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так вони будуть. І з їх боку намагання, і з нашого боку", – зазначив глава ГУР коментуючи події наступних трьох місяців війни

Буданов наголосив, що мова не лише про Донецьку та Луганську області, а й про всі напрямки.

"Абсолютно всюди", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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