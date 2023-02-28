Підрив російського літака в Мачулищах: фото та нові важливі подробиці

З'явилися нові подробиці щодо підриву 26 лютого у білоруських Мачулищах російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Зокрема, у мережі показали супутниковий знімок з координатами його місцезнаходження, інформує Апостроф .

Знімки опублікувала білоруська служба Радіо Свобода".

На них видно орієнтовне розташування російських літаків, винищувачів МІГ-31К, які здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал" для ураження цілей в Україні, а також на відстані до 2 тисяч кілометрів. Ця авіація постійна несе чергування вздовж білорусько-українського кордону. Практично щоразу в багатьох областях України вводився режим повітряної тривоги, коли вищезгаданий А-50 проводив розвідку української території. Він здіймався у повітря 12 разів. Саме він наводив "Кинджали" на об’єкти, які обстрілювали з білоруської території.

На супутниковому знімку, зробленому 19 лютого цього року, видно, де міг перебувати у момент підриву. На тому місці його було зафіксовано востаннє, про що свідчать знімки, зроблені 14 і 9 лютого.

За оцінками BYPOL, білоруської ініціативи, створеної колишніми співробітниками силових структур для протистояння білоруській владі, борт зазнав серйозних пошкоджень. Вибухи пошкодили передню і центральну частини літака, через що він точно нікуди не полетить. Відповідальність за диверсію взяли на себе учасники плану "Перемога". "Свобода" зауважує, що поки не може перевірити дану інформацію за допомогою незалежних джерел.

Керівник BYPOL Олександр Азаров розповів, що для операції купили звичайні дрони, але їх пристосували для атаки. Проте не підтвердив, але й не спростував інформацію Telegram-каналу "Беларускі Гаюн" про те, що дронів було два.

"На підготовку акції йде 3-4 місяці. Треба провести розвідку, подивитися, звідки підійти. У нас було багато варіантів. Одна дія не вдається, ми беремося за іншу. І ось як наші партизани знайшли такий цікавий предмет. Звісно, консультуємо і партизанів, але й вони пропонують об’єкти залежно від своїх можливостей. Виходить така спільна робота", - заявив він.

Вибір мети для білоруських партизанів, учасників плану "Перемога" Азаров пояснив слабкою охороною російської військової авіації на аеродромі під Мінськом.

"Коли ми плануємо акції, ми обираємо багато різних об'єктів і все залежить від можливостей, розвідки. Варіантів було достатньо, але побачили, що цей літак майже не охороняється, тож обрали цей об'єкт", - сказав він.

Також відомо про затримання, які відбулися у Фаніполі, за 30 кілометрів від Мачулищ, звідки повідомлялося про переведення російської дальньої розвідки. Також повідомлялося, що ввечері 26 лютого силовики почали роботу в соціальних мережах, щоб виявити тих, хто негативно коментує підрив російського літака. За попередньою інформацією, на затриманих складають адміністративні протоколи за "непокору", на них чекає суд.

Після інциденту самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду з силовиками. Його пресцентр опублікував коротке відео, яке починається зі слів: "У світлі внутрішніх і, перш за все, зовнішніх подій, я хотів би почути з ваших вуст характеристику внутрішньополітичної та військової складової навколо нашої Білорусі".

Водночас у відео жодним словом не уточнює, що має на увазі під словосполученням "внутрішні події". На нараді був присутній держсекретар Ради безпеки, міністр внутрішніх справ і оборони, керівник КДБ і Держприкордонкомітет РБ. Сам Лукашенко виглядав схвильованим. Як пишуть пабліки, він вимагав від силовиків "суворої" дисципліни, особливо на кордоні.