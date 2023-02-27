В ОК "Південь" прокоментували можливість висадки десанту РФ у Придністров’ї

ЗСУ не дозволять перетнути літакам РФ повітряний простір України, інформує ZN.ua.

В ОК
© Правительство Приднестровья/facebook

Начальниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що висадка десанту РФ в Придністров’ї неможлива, адже ЗСУ ніколи не дозволять російським літакам перетнути повітряний простір України.

"Висадка десанту в Придністров’ї неможлива апріорі, адже це необхідно пересікти повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України. Ну хто ж їм дозволить! Ті сили, які зараз там зосереджені на самій території Придністров’я, скоріш за все, з глибоким подивом спостерігають за тими повідомленнями щодо їх потужності, які розповсюджує російська пропаганда. Ми зі свого боку і кордону, і позиції розуміємо, що наша відсіч буде абсолютно потужною", - наголосила Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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