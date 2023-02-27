Директор ЦРУ розповів, коли він зрозумів, що Путін ухвалив рішення почати війну з Україною

Бернс пояснив, чому російський автократ вирішив почати велике вторгнення в Україну саме взимку 2022 року, інформує ZN.ua.

Директор ЦРУ розповів, коли він зрозумів, що Путін ухвалив рішення почати війну з Україною
© Getty Images

В листопаді 2022 року директор ЦРУ Білл Бернс на прохання президента Джо Байдена вирушив в Москву, щоб незвично детально викласти там всі аргументи, чому у Вашингтоні підозрюють, що Владімір Путін готує велике вторгнення в Україну. При цьому, Бернс повинен був дуже чітко пояснити, якими будуть наслідки, якщо Кремль втілить свій задум.

«Під час тієї поїздки в мене були погані передчуття щодо подій, які насувалися. Після розмов, які в мене були там, воно тільки посилилося», - пригадав директор ЦРУ в інтерв’ю для Politico.

Він розповів, що в Москві він провів телефонну розмову з Путіним. Діалог виявився доволі дивним. Путін перебував в Сочі, адже в російській столиці діяв карантин через чергову хвилю COVID-19. Тож російський президент був в самоізоляції.

«Розмова була доволі відверта. Я виклав те, що президент попросив мене викласти перед ним. Його відповідь значною мірою складалася з того, що я вже чув раніше про його переконання щодо України, а також його самовпевненості щодо здатності Росії нав’язати свою волю Україні. Його радники теж були доволі послідовні. Не всі вони були близько ознайомлені з його рішеннями. Тому щонайменше один чи двоє з них були трохи здивовані тим, що я виклав, тому що коло радників стало дуже малим», - розповів Бернс.


Лесь Димань, ZN.ua





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