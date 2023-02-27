Війна в Україні назавжди змінила Європу: NYT про наймасштабніше загострення з часів Холодної війни

Шляху назад немає. Це епоха переупорядкування, і Європа була змушена відповідним чином пристосуватися, інформує ZN.ua.

Європейський Союз із 27 країн створювався з основною ідеєю розширення миру на всьому континенті. Уявлення про те, що економічні обміни, торгівля та взаємозалежність були найкращими гарантіями проти війни, глибоко лежали в психіці європейців після Другої світової, навіть у відносинах із дедалі ворожішою Москвою, йдеться в матеріалі The New York Times.


Оксана Коваль, ZN.ua





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