Підбитий в Україні російський танк виставили у центрі Таллінна

Підбитий в Україні російський танк виставили на Площі Свободи в центрі Таллінна, де він залишатиметься близько тижня. Про це повідомляє ERR.

У міністерстві оборони Естонії зазначили, що це танк Т-72, знищений українськими військовими у березні 2022 року.

"Цей танк - символ варварського вторгнення Росії. А також він демонструє, що агресору можна завдати поразки. Давайте допоможемо Україні захищати свободу", – йдеться в оголошенні.

Це російський tank T-72, що був заборонений українською ?? defenders in March 2022. It will be exhibited in #Estonia .



Цей tank є символом Russia's brutal invasion. Це також показує, що агресор може бути звільнений. Let's help Ukraine defensa freedom. #StandWithUkraine pic.twitter.com/jwnV2XXwpE — MoD Estonia (@MoD_Estonia) February 25, 2023

Експонат вже привернув увагу величезної кількості людей. До 2 березня він простоїть на Площі Свободи, потім його повезуть до інших міст країни. В решті він опиниться у військовому музеї Viimsi.