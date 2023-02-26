Підбитий в Україні російський танк виставили у центрі Таллінна

Техніка постоїть на площі у столиці та інших естонських містах, після чого вирушить до музею, інформує ZN.ua.

Підбитий в Україні російський танк виставили у центрі Таллінна
© Олександра Ковальчука

Підбитий в Україні російський танк виставили на Площі Свободи в центрі Таллінна, де він залишатиметься близько тижня. Про це повідомляє ERR.

У міністерстві оборони Естонії зазначили, що це танк Т-72, знищений українськими військовими у березні 2022 року.

"Цей танк - символ варварського вторгнення Росії. А також він демонструє, що агресору можна завдати поразки. Давайте допоможемо Україні захищати свободу", – йдеться в оголошенні.

Це російський tank T-72, що був заборонений українською ?? defenders in March 2022. It will be exhibited in #Estonia.

Цей tank є символом Russia's brutal invasion. Це також показує, що агресор може бути звільнений. Let's help Ukraine defensa freedom. #StandWithUkraine pic.twitter.com/jwnV2XXwpE

— MoD Estonia (@MoD_Estonia) February 25, 2023

Експонат вже привернув увагу величезної кількості людей. До 2 березня він простоїть на Площі Свободи, потім його повезуть до інших міст країни. В решті він опиниться у військовому музеї Viimsi.


Богдан Затула, ZN.ua





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