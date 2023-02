Підбитий в Україні російський танк виставили у центрі Таллінна

Підбитий в Україні російський танк виставили на Площі Свободи в центрі Таллінна, де він залишатиметься близько тижня. Про це повідомляє ERR.

У міністерстві оборони Естонії зазначили, що це танк Т-72, знищений українськими військовими у березні 2022 року.

"Цей танк - символ варварського вторгнення Росії. А також він демонструє, що агресору можна завдати поразки. Давайте допоможемо Україні захищати свободу", – йдеться в оголошенні.