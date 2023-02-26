Канада розглядає можливість навчання українських пілотів

Канада готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї пілотів з України. Про це заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє "Укрінформ".

"Ми завжди шукатимемо, як навчати і підтримувати, і де для нас є сенс це робити. Ми вчимо українських танкістів використовувати Leopard 2, які їм передаємо. Ми завжди відкриті для того, щоб робити більше. Ми обговорюватимемо з українцями те, як їм краще допомогти", – заявив глава уряду, відповідаючи на питання про ймовірне навчання пілотів з України в Канаді.

За словами Трюдо, у рамках канадської тренувальної місії UNIFIER близько 35 тисяч захисників України пройшли курс навичок сучасного бою, завдяки чому вони змогли бути ефективнішими в умовах воєнних дій.