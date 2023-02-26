Канада розглядає можливість навчання українських пілотів

Йдеться про розширення вже існуючої програми тренування українських військових, інформує ZN.ua.

Канада розглядає можливість навчання українських пілотів
© прес-служби Кабінету міністрів

Канада готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї пілотів з України. Про це заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє "Укрінформ".

"Ми завжди шукатимемо, як навчати і підтримувати, і де для нас є сенс це робити. Ми вчимо українських танкістів використовувати Leopard 2, які їм передаємо. Ми завжди відкриті для того, щоб робити більше. Ми обговорюватимемо з українцями те, як їм краще допомогти", – заявив глава уряду, відповідаючи на питання про ймовірне навчання пілотів з України в Канаді.

За словами Трюдо, у рамках канадської тренувальної місії UNIFIER близько 35 тисяч захисників України пройшли курс навичок сучасного бою, завдяки чому вони змогли бути ефективнішими в умовах воєнних дій.


Богдан Затула, ZN.ua





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
В Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на УкраїнуВ Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на Україну
Колишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-БоруховичаКолишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-Боруховича
Блок рекламы


Похожие новости
Канада передасть Україні вісім танків Leopard 2 замість чотирьохКанада передасть Україні вісім танків Leopard 2 замість чотирьох
Повітряні сили оголосили набір курсантів на навчання роботі на передових західних системах ППОПовітряні сили оголосили набір курсантів на навчання роботі на передових західних системах ППО
США знають про те, що Китай розглядає постачання РФ БПЛА та боєприпасів - CNN з посиланням на джерелаСША знають про те, що Китай розглядає постачання РФ БПЛА та боєприпасів - CNN з посиланням на джерела
У Китаї заперечують, що розглядали можливість надання Росії летальної зброїУ Китаї заперечують, що розглядали можливість надання Росії летальної зброї
Наєв оцінив можливість наступу росіян на півночі. Прогноз невтішний для РФНаєв оцінив можливість наступу росіян на півночі. Прогноз невтішний для РФ
Питання надання Україні військових літаків наразі не розглядається — Джорджа МелоніПитання надання Україні військових літаків наразі не розглядається — Джорджа Мелоні
Король Чарльз відвідав українських військових у тренувальному таборі в Англії: фото і відеоКороль Чарльз відвідав українських військових у тренувальному таборі в Англії: фото і відео
«Узаконили» анексію українських територій: СБУ повідомила про підозру суддям конституційного суду РФ«Узаконили» анексію українських територій: СБУ повідомила про підозру суддям конституційного суду РФ
Навчання українських військових на системах Patriot йде швидше, ніж очікувалось – ЗМІНавчання українських військових на системах Patriot йде швидше, ніж очікувалось – ЗМІ
Канада навчила 35 тисяч українських військових, починаючи з 2015-го рокуКанада навчила 35 тисяч українських військових, починаючи з 2015-го року
Последние новости
Подгружаем последние новости