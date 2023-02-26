Літера Z втрачає популярність у РФ: у Кремлі переглядають ставлення до символу вторгнення в Україну

Доля Z як символу агресії російських військ в Україні безпосередньо пов'язана з успіхами та провалами армії РФ . Про це пише видання "Медуза".

Відповідно, зі втратою російської сторони ініціативи на фронті падала і популярність Z. Через півроку після початку війни буква Z потроху зникала з соціальних мереж російських пропагандистів, «військоров» і прокремлівських онлайн-інфлюенсерів.

«Тоді стало помітно, що стихійний маркетинг із використанням Z — швидше невдала ідея. Якщо на упаковку якогось товару помістити Z — його продаж не зросте. Якщо намалювати Z на вивісці чи вітрині — покупців не стане більше», - йдеться у статті.

Хто ці люди?

Ці люди не просто хочуть, вони вимагають війни і вважають, що потрібні радикальніші рішення влади.

«Зетники» («зетисти»? «зетчики»?) начебто підтримують державну політику: Путін хоче воювати — і вони хочуть воювати. Але вони явно відокремлюють себе від лоялістів: вони критичні щодо того, як Кремль формулює (або не формулює) політичні цілі війни, та того, якими методами російська армія цих цілей намагається досягти», – зазначає автор.

А що Кремль?

Влада змушена на них спиратися.

«Виходить парадокс: Кремлю, судячи з усього, не дуже симпатична «Z-субкультура» з її «турбопатріотизмом» та вимогами тотальної мобілізації та повного самозречення — але йому хоч-не-хоч доводиться на неї спиратися, бо більше нема на кого: вся решта російської політичної культури передбачає або протест проти війни, або апатію», - вважає видання.

Однак цю субкультуру активно використовують чиновники, щоб отримати свою «плюшку», проте вони не є «зітниками» за своєю суттю.