Хорватія передасть Україні 14 вертольотів Мі-8 – ЗМІ
Йдеться про гелікоптери, постачання яких анонсувалося ще в листопаді. За інформацією журналістів, вони будуть готові до відправки за 10 днів, інформує
Хорватія готується передати Україні 14 гелікоптерів типу Мі-8, які раніше були виведені зі складу збройних сил країни і зараз проходять технічне обслуговування на базі авіаційно-технічного центру у Великій Гориці. Про це
За даними журналістів, передача цієї техніки анонсувалась ще у листопаді.
Наразі з вертольотів знімають існуюче маркування та проводять ремонтно-відновлювальні роботи.
"Припускається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за десять днів. За нашою інформацією, сім гелікоптерів буде частково розібрано і перевезено наземним шляхом, а решта сім полетить до Польщі", – пишуть журналісти.
Виданню не вдалося отримати офіційне підтвердження про відправку від влади, оскільки уряд Хорватії класифікував всю військову допомогу Україні як закриту для громадського доступу.
Мі-8 – це радянський багатоцільовий вертоліт, що використовується для виконання як цивільних, так і військових цілей.