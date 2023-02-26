Хорватія передасть Україні 14 вертольотів Мі-8 – ЗМІ

Хорватія готується передати Україні 14 гелікоптерів типу Мі-8, які раніше були виведені зі складу збройних сил країни і зараз проходять технічне обслуговування на базі авіаційно-технічного центру у Великій Гориці. Про це повідомляє видання Jutarnji list.

За даними журналістів, передача цієї техніки анонсувалась ще у листопаді.

Наразі з вертольотів знімають існуюче маркування та проводять ремонтно-відновлювальні роботи.

"Припускається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за десять днів. За нашою інформацією, сім гелікоптерів буде частково розібрано і перевезено наземним шляхом, а решта сім полетить до Польщі", – пишуть журналісти.

Виданню не вдалося отримати офіційне підтвердження про відправку від влади, оскільки уряд Хорватії класифікував всю військову допомогу Україні як закриту для громадського доступу.

Мі-8 – це радянський багатоцільовий вертоліт, що використовується для виконання як цивільних, так і військових цілей.