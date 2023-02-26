Литовці зібрали 14 мільйонів євро на радари ППО

У Литві завершили збір коштів на радари протиповітряної оборони, які збираються передати на потреби Збройних Сил України. Загалом було зібрано 14 мільйонів євро, повідомили в організації, яка займалася збором коштів. Це втричі більше, ніж планувалося на початку.

«14 млн євро від литовців на покупку радарів для захисту України. За чотири тижні. Це від нас. Ми повернемось», – повідомив координатор збору коштів Андрюс Тапінас.

Зазначається, що на зібрані литовцями кошти придбають радари ізраїльського виробництва. Загалом буде закуплено 14 радарів, по мільйон євро кожен.