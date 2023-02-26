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2023-02-26
Литовці зібрали 14 мільйонів євро на радари ППО
Радари закуплять для потреб ЗСУ України.
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У Литві завершили збір коштів на радари протиповітряної оборони, які збираються передати на потреби Збройних Сил України. Загалом було зібрано 14 мільйонів євро,
«14 млн євро від литовців на покупку радарів для захисту України. За чотири тижні. Це від нас. Ми повернемось», – повідомив координатор збору коштів Андрюс Тапінас.
Зазначається, що на зібрані литовцями кошти придбають радари ізраїльського виробництва. Загалом буде закуплено 14 радарів, по мільйон євро кожен.
Оксана Лебедина, ZN.ua