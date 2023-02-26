Дві країни відмовилися засудити вторгнення Росії в Україну в спільній заяві G20

У підсумковому документі вказали на наявність "інших поглядів та різних оцінок", інформує ZN.ua.

Дві країни відмовилися засудити вторгнення Росії в Україну в спільній заяві G20
Фото ілюстративне
© Антоніо Гуттереш / Twitter

Міністри фінансів і керівники центральних банків 18 країн Групи двадцяти під час зустрічі в індійському місті Бенгалуру погодилися рішуче засудити російську війну проти України та закликали до повного виведення ворожих військ з нашої держави. Водночас, Росія та Китай не підтримали твердження, викладені в третьому і четвертому параграфах спільної заяви, опублікованої урядом Індії за результатами саміту, на якому вона головувала.

У цих частинах комюніке йдеться про те, що вторгнення РФ в Україну усе негативніше впливає на світову економіку. Члени G20 згадали про резолюції Ради Безпеки й Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй із засудженням російської агресії проти нашої країни й вимогою до агресора "повністю й безумовно" вивести свої війська з української території, підтвердивши уже висловлені національні позиції.

При цьому, у документі йдеться про дискусію, яка відбулася в межах зустрічі представників Групи двадцяти.

"Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання й посилює існуючі слабкості світової економіки, стримуючи зростання, посилюючи інфляцію, порушуючи ланцюжки постачання, погіршуючи енергетичну і продовольчу безпеку та загострюючи ризики для фінансової стабільності. Були інші погляди і різні оцінки цієї ситуації та санкцій", – йдеться в спільній заяві.


Максим Царук, ZN.ua





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