Зборище бандерлогів: яскраві меми та фотожаби на виступ Путіна

У вівторок, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів. Традиційний набір штампів російської пропаганди, як завжди, викликали небувалий ажіотаж у соцмережах – жартівники створили безліч мемів та фотожаб на цю тему, інформує Апостроф.

"Апостроф" зібрав найсмішніші.

Так, за спиною російського диктатора зобразили примару фюрера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, таким чином порівнюючи правління цих двох жорстоких правителів.

Не оминули й "надзвичайно цікавий, небанальний і зовсім не штампований текст" Путіна про ймовірний напад Заходу на Росію, неонацистів, а також величезне терпіння "великої та могутньої".

Виступ був настільки цікавим, що колишнього президента РФ Дмитра Медведєва та за сумісництвом топсоратника Путіна жартівники зобразили мирно сплячого у кріслі. Втім, очі злипалися і в інших уважних слухачів.

Аудиторію також показали у вигляді натовпу "уважних мавпочок", які поклоняються своєму мавпячому лідеру.

Цікаво те, що в залі знаходилися не тільки самовіддані шанувальники президента РФ, але також прилетів і джин, якого, за його словами, випустив "загниваючий захід" із пляшки.


Марія Швець, Апостроф





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