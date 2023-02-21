Зборище бандерлогів: яскраві меми та фотожаби на виступ Путіна

У вівторок, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів. Традиційний набір штампів російської пропаганди, як завжди, викликали небувалий ажіотаж у соцмережах – жартівники створили безліч мемів та фотожаб на цю тему, інформує Апостроф .

"Апостроф" зібрав найсмішніші.

Так, за спиною російського диктатора зобразили примару фюрера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, таким чином порівнюючи правління цих двох жорстоких правителів.

Не оминули й "надзвичайно цікавий, небанальний і зовсім не штампований текст" Путіна про ймовірний напад Заходу на Росію, неонацистів, а також величезне терпіння "великої та могутньої".

Виступ був настільки цікавим, що колишнього президента РФ Дмитра Медведєва та за сумісництвом топсоратника Путіна жартівники зобразили мирно сплячого у кріслі. Втім, очі злипалися і в інших уважних слухачів.

Аудиторію також показали у вигляді натовпу "уважних мавпочок", які поклоняються своєму мавпячому лідеру.