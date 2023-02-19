В окупованому Донецьку пролунали вибухи — є влучання в російську казарму

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про чисенні вибухи в окупованому Донецьку. Повідомляється, що ЗСУ влучили в російську казарму та в будівлю так званої “прокуратури ДНР”. Про це чиновник написав у своєму Telegram .

“Вчора смакувати запуски “Калібрів” по мирним містам України, а вже за 15 годин скиглити, що раптом якась "бавовна" завітала в російську казарму в центрі Донецька. А шо такое? Відплата така штука. Зверніть увагу при тому щодо місця ураження: зібрані койки, жодного натяку на цивільне життя”, - йдеться в повідомленні.