Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця

На фронті загинув тернополянин Богдан Покітко. Він пробув на війні всього 4 дні. 33-річного чоловіка відправили на передову без підготовки. Його загибель викликала резонанс у громадськості. Люди потребують розслідування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Оксана Огородник. Вона розповіла, що Покітко мобілізували на зупинці і попросила розголос цієї трагічної історії.

Тернополянин воював на Донецькому напрямку. Він загинув 16 лютого.

"Богдан був призваний у 2-й половині січня 2023 року шляхом примусового вручення запрошення та доставки до ТЦК на зупинці громадського транспорту у м. Тернопіль. Навчання боєць у навчальній частині та на полігоні не проходив. Він не проходив навчання поводженню зі зброєю. В армії – не служив. Результат – 16 лютого 23 роки немає Богдана, немає друга, немає сина, немає коханої людини. Пройшов місяць від вручення повістки. Ганьба всім відповідальним особам – це буде на вашій совісті!" – заявила Огородник.

Згодом прессекретарка ТЦК Олена Величанська в коментарі "Українській правді" повідомила, що територіальний центр комплектування проводить службову перевірку щодо встановлення відповідальних за підготовку та навчання особового складу.

За словами джерела, Богдан Покітко отримав повістку 18 січня, 31-го склав присягу, 12 лютого його перевели до нового місця проходження служби, де він загинув у бою 16 лютого.

"Наразі у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу", – зазначили там.

Загибель чоловіка назвали "не системним випадком".

"Такий випадок, який стався з солдатом, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч", – додали у ТЦК.