Ізраїль підтримає формулу миру Зеленського та надасть кредит на 200 млн – глава МЗС Коен

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру.

«Ізраїль підтримає українську "мирну ініціативу" в рамках ООН наступного тижня», - сказав Коен на спільній прес-конференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою під час візиту до Києва 16 лютого.

Він наголосив, що Ізраїль підтримує народ України, а також український суверенітет та територіальну цілісність.

«Протягом минулого року Ізраїль надав значну гуманітарну допомогу Україні, включаючи розгортання польового шпиталю Shining Star», - сказав він.

Також Коен заявив, що Ізраїль має намір продовжити підтримку України. Зокрема, він анонсував "кредитні гарантії до 200 мільйонів доларів на ізраїльські проекти в галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури".

Міністр оголосив, що Ізраїль допоможе Україні «розробити розумну систему раннього попередження».

«Я пишаюся тим, що підтримую Україну в ці скрутні часи», - сказав він.