Ізраїль підтримає формулу миру Зеленського та надасть кредит на 200 млн – глава МЗС Коен

Ізраїль підтримає формулу миру Зеленського та надасть кредит на 200 млн – глава МЗС Коен

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру.

«Ізраїль підтримає українську "мирну ініціативу" в рамках ООН наступного тижня», - сказав Коен на спільній прес-конференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою під час візиту до Києва 16 лютого.

Він наголосив, що Ізраїль підтримує народ України, а також український суверенітет та територіальну цілісність.

«Протягом минулого року Ізраїль надав значну гуманітарну допомогу Україні, включаючи розгортання польового шпиталю Shining Star», - сказав він.

Також Коен заявив, що Ізраїль має намір продовжити підтримку України. Зокрема, він анонсував "кредитні гарантії до 200 мільйонів доларів на ізраїльські проекти в галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури".

Міністр оголосив, що Ізраїль допоможе Україні «розробити розумну систему раннього попередження».

«Я пишаюся тим, що підтримую Україну в ці скрутні часи», - сказав він.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривеньУкраїнський чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Блок рекламы


Похожие новости
Україна може схилити шальки терезів на свою користь – глава НАТОУкраїна може схилити шальки терезів на свою користь – глава НАТО
24 лютого Європу вигнали з раю — глава МЗС Австрії24 лютого Європу вигнали з раю — глава МЗС Австрії
Глава Мюнхенської конференції закликає союзників не вагатися щодо передачі винищувачів УкраїніГлава Мюнхенської конференції закликає союзників не вагатися щодо передачі винищувачів Україні
Глава уряду Чехії виступає за міжнародну ізоляцію Росії та посилення санкційГлава уряду Чехії виступає за міжнародну ізоляцію Росії та посилення санкцій
Прем'єрка Італії на тлі скандальної заяви Берлусконі щодо Зеленського підтвердила підтримку УкраїниПрем'єрка Італії на тлі скандальної заяви Берлусконі щодо Зеленського підтвердила підтримку України
Литва надасть Україні 36 ЗРК для боротьби з іранськими дронамиЛитва надасть Україні 36 ЗРК для боротьби з іранськими дронами
Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіонуМакрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
Росія розпадеться на 5 частин: меми та фотожаби на візит Зеленського до БританіїРосія розпадеться на 5 частин: меми та фотожаби на візит Зеленського до Британії
Зустріч Зеленського з прем'єр-міністром та королем Великобританії: фото, відео та всі подробиціЗустріч Зеленського з прем'єр-міністром та королем Великобританії: фото, відео та всі подробиці
Глава зовнішньої розвідки Естонії: у разі поразки України її ресурси будуть обернуті проти ЗаходуГлава зовнішньої розвідки Естонії: у разі поразки України її ресурси будуть обернуті проти Заходу
Последние новости
Подгружаем последние новости