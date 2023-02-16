У Канаді закликали визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Постійним комітетом із закордонних справ та міжнародного розвитку парламенту Канади підготовлено звіт "Незаконна агресивна війна російської держави проти України" у якому, зокрема, закликають визнати російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією.

"Рекомендуємо уряду Канади визнати російську організацію найманців “Вагнер” терористичним угрупуванням, відповідно до Кримінального кодексу", – зазначено у заяві.

У документі також закликають уряд “надалі надавати значну військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, поки країна змушена захищатися від російської агресії”.

Підготовлений парламентським комітетом звіт було передано на розгляд уряду, який має незабаром підготувати на нього письмову відповідь.