Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти в Україні – Столтенберг
Генсек НАТО наголосив, що Захід має продовжувати швидко надавати Україні озброєння і снаряди, інформує
На тлі наближення нового російського наступу на території України, генсек НАТО Йєнс Столтенберг закликав союзників надсилати Путіну сигнали того, що він не зможе перемогти у війні проти України. Про це
"Майже через рік після свого жорстокого вторгнення Путін не подає жодних ознак того, що він готується до миру. Навпаки, він починає нові наступальні операції і завдає ударів по цивільному населенню, містах і найважливіших об'єктах інфраструктури", – зазначив Столтенберг.
За його словами, Захід має продовжувати швидко надавати Україні озброєння і снаряди.
"Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти, і для цього ми повинні продовжувати швидко надавати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відвоювати територію і здобути перемогу як суверенна держава в Європі", – додав генсек НАТО.