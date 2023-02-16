Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти в Україні – Столтенберг

На тлі наближення нового російського наступу на території України, генсек НАТО Йєнс Столтенберг закликав союзників надсилати Путіну сигнали того, що він не зможе перемогти у війні проти України. Про це повідомляє CNN.

"Майже через рік після свого жорстокого вторгнення Путін не подає жодних ознак того, що він готується до миру. Навпаки, він починає нові наступальні операції і завдає ударів по цивільному населенню, містах і найважливіших об'єктах інфраструктури", – зазначив Столтенберг.

За його словами, Захід має продовжувати швидко надавати Україні озброєння і снаряди.

"Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти, і для цього ми повинні продовжувати швидко надавати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відвоювати територію і здобути перемогу як суверенна держава в Європі", – додав генсек НАТО.