У Росії приховали статистику про вироки військовим

В судовій системі кажуть, що такий наказ надійшов від ФСБ та Міноборони РФ, інформує ZN.ua.

У Росії приховали статистику про вироки військовим
© Минобороны РоSSии/t.me

У Росії із статистики судового провадження при Верховному суді РФ видалили дані про вироки, винесені за злочини проти військової служби, до яких належать дезертирство, самовільне залишення частини та невиконання наказу, пише видання «Медіазона».

Видання зазначає, що в Росії двічі на рік з 2014 року Верховний суд РФ публікував зведену статистику про роботу судів та винесені ними рішення. Зокрема, в одній із таблиць було зібрано дані про те, скільки осіб було засуджено чи виправдано за кожною частиною кожної статті кримінального кодексу.

Однак у січні 2023 року у новій статистиці докладних даних про злочини проти військової служби не виявилося – цей розділ просто пропустили. Також було відредаговано попередні документи, з яких також зник відповідний розділ.

У Судовому департаменті Верховного суду журналістам пояснили, що видалення матеріалів проведено відповідно до наказу Міністерства оборони РФ про службову таємницю та наказом Федеральної служби безпеки про відомості, які «при їх отриманні іноземними джерелами можуть бути використані проти безпеки Російської Федерації».

До видалення цієї статистики випливало, що найпопулярнішою статтею серед злочинів проти військової служби була 337-а — самовільне залишення частини, кількість вироків за нею 2022 року зросла порівняно з попередніми.


Ірина Знась, ZN.ua





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