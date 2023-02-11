Пентагон за наказом Байдена збив нерозпізнаний об'єкт над Аляскою - NYT

Інцидент стався через тиждень після того, як американський винищувач збив китайський аеростат-розвідник над Атлантикою, інформує ZN.ua.

Пентагон за наказом Байдена збив нерозпізнаний об'єкт над Аляскою - NYT
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Пентагон збив нерозпізнаний об'єкт над Аляскою у п'ятницю за наказом президента США Джо Байдена. Це сталося менш ніж через тиждень після того, як американський винищувач збив китайську повітряну кулю-шпигун, що пролетіла над територією США, повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників.

Джон Кірбі, прессекретар Білого дому, підтвердив факт збиття на пресконференції у п'ятницю. За його словами, поки не підтверджено, чи був об'єкт повітряною кулею, але він рухався на висоті, яка робила його потенційною загрозою для цивільних літаків. Байден наказав збити невідомий об'єкт з міркувань безпеки, сказав Кірбі.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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