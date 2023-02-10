Військові літаки РФ все частіше наближаються до повітряного простору НАТО — ЗМІ

Військові літаки РФ все частіше наближаються до західного повітряного простору з незрозумілими намірами і з вимкненими цифровими ідентифікаторами. У 2022 році Альянс НАТО нарахував більше подібних провокаційних інцидентів, ніж будь-коли раніше, основна частина з них була зафіксована над Балтійським морем. Тим не менш, західний Альянс зберігає спокій. Про це пише RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Зокрема, у 2022 році літаки НАТО здійснили 570 вильотів в Європі для перехоплення російських військових літаків, що наближались до повітряного простору Альянсу. Цю раніше неопубліковану цифру надав офіційний представник НАТО виданню RND. Порівняно з попереднім роком це майже вдвічі більше: у 2021 році Альянс зафіксував 290 таких випадків.

Представник НАТО сказав, що більшість місій у 2022 році відбулися над Балтійським морем. У всіх випадках, за його словами, вдалося відтіснити російські літаки і уникнути ескалації.

«Переважна більшість повітряних зіткнень були вирішені безпечно і професійно», - додав він.

Проте в кількох випадках російські військові літаки здійснювали ризиковані маневри поблизу неозброєних розвідувальних літаків Альянсу. У листопаді минулого року військові літаки РФ також «небезпечно» пролетіли над кораблями НАТО, які здійснювали звичайне патрулювання в Балтійському морі. Країни Альянсу висловили свою стурбованість цими інцидентами російським офіційним особам через дипломатичні канали.

Вісім тривог на початку лютого 2023 року

У 2023 році небо над Європою залишається неспокійним. На початку лютого було вісім тривог за один тиждень. Усі вони стосувалися Естонії, Латвії та Литви. Іноді до повітряного простору трьох країн НАТО наближалися винищувачі СУ-27 або СУ-30, іноді - важкі військово-транспортні літаки Іл-76.

У всіх випадках російські екіпажі поводилися так, ніби їм байдуже, що вони збираються пролетіти над територією суверенних держав.

Три помітні ознаки роблять деякі польоти російських військових провокацією:

російські екіпажі часто не оголошують план польоту заздалегідь, на відміну від міжнародної практики;

вони також не вважають за потрібне зв'язуватися з відповідним регіональним органом авіаційної безпеки принаймні під час польоту та надавати інформацію про своє місцезнаходження;

деякі навіть вимикали свій транспондер при наближенні до країн НАТО (зазвичай, транспондери на всіх видах літаків надають безперервну цифрову інформацію про походження та ідентифікацію літака).

У таких випадках НАТО починає діяти. Західні винищувачі піднімаються в повітря, а західні патрулі, що вже перебувають у повітрі, змінюють курс: починається узгоджене в Альянсі «патрулювання повітряного простору».

У чому сенс провокацій?

Літаки НАТО починають супроводжувати російські літаки. Екіпажі НАТО, які наблизились до них, з'ясовують ідентифікацію і національну приналежність літака, а також передають дані до своїх оперативних центрів. Потім вони скеровують російські літаки назад у міжнародний повітряний простір і супроводжують їх деякий час, якщо це необхідно.

«Демонстрація сили» Альянсу може включати західні реактивні літаки, які показують своє озброєння шляхом короткочасного обертання навколо власної осі. Однак російські екіпажі в будь-якому випадку знають, що як тільки їхні літаки будуть ідентифіковані, вони також потраплять на радари сучасних зенітно-ракетних комплексів, які є частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони НАТО. Досі всі подібні епізоди закінчувалися однаково: російські літаки поверталися назад.

То в чому ж сенс російських провокацій, запитують не лише пересічні громадяни, а й експерти. За словами представників НАТО, це «свого роду безперервне випробування, нескінченне випробування нервів», подібне до того, яке вже багато років переживає Тайвань у відносинах з Китаєм.

НАТО хоче, щоб «не було місця для непорозумінь»

Пекін часто відправляє винищувачі через зону протиповітряної оборони Тайваню. Результат - подвійна втома тайванських ВПС. Навряд чи пілоти встигають за постійними новими злетами, і нещодавно розглядалася можливість створення більш автономної системи протиповітряної оборони.

НАТО, однак, не хоче виглядати втомленим перед обличчям війни РФ проти України.

«Ми залишаємося пильними. Ми забезпечимо, щоб у Москві не було місця для непорозумінь щодо нашої готовності захищати усіх союзників», - заявляють у штаб-квартирі НАТО.

Дійсно, Альянс демонструє, що він як ніколи добре підготовлений до «холодної війни» в небі над Європою, від Чорного моря до крайньої півночі.