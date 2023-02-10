Фінляндія, ймовірно, утримається від поставок Україні танків до свого вступу в НАТО – WSJ

Але й пізніше Гельсінкі не зможе передати Києву багато своїх танків, інформує ZN.ua.

Фінляндія, ймовірно, утримається від поставок Україні танків до свого вступу в НАТО – WSJ
Фото ілюстративне
© US Army

Фінляндія просигналізувала, що, скоріш за все, не буде безпосередньо відправляти танки Leopard 2 українським військовим до тих пір, поки офіційно не вступить у Північноатлантичний Альянс. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого чиновника НАТО.

За його даними, навіть після набуття членства в блоці Гельсінкі зможе передати Києву лише кілька одиниць такої бронетехніки зі своїх запасів. Держава наразі має близько 240 танків.

У свою чергу, високопоставлений представник Фінляндії розповів виданню, що його країна "певним чином" долучиться до співпраці наших партнерів у питання надання німецьких Leopard 2. Подробиць він не розкрив.

Чиновник пояснив, що Гельсінкі дотримується політики нерозголошення складу допомоги, яку передає ЗСУ.

У The Wall Street Journal нагадали, що сама Фінляндія має кордон з Росією, який тягнеться на 1300 кілометрів. За словами співробітниці Фінського інституту міжнародних відносин Мінни Аландер, таке розташування створює окремі обмеження для її держави через наявність власних потреб оборони.

WSJ також вказало, що готовність відправити Україні танки Leopard 2 ще до отримання дозволу з боку Німеччини також висловлювали Швеція, Бельгія та Іспанія. Але, як і Фінляндія, вони досі не взяли на себе чітких зобов’язань щодо поставок.


Максим Царук, ZN.ua





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