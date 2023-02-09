Ані чоловіка, ані шуби: в історії з вдовами окупантів стався несподіваний поворот

Нещодавно стало відомо про те, що вдовам ліквідованих у ході війни бойовиків з т.зв. "ЛДНР" вручали подарунки у вигляді шуб. Проте "безкоштовний сир буває лише в мишоловці" - власникам шуб довелося повернути їх назад, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф".

Фотозвіт із щасливими вдовами бойовиків у шубах публікував Євген Скрипник – соратник терориста Стрєлкова-Гіркіна.

Крім фото, з'явилося і відео "подяки" за "царські подарунки", хоча на обличчях вдів не було й тіні жалоби за загиблими чоловіками.

А вже після показової церемонії з’ясувалося, що шуби довелося повернути. Про це свідчить листування однієї з вдів загиблого бойовика в чаті в Telegram: за словами жінки, у них забрали ці шуби, пояснивши тим, що вони "неякісні" і підлягають заміні на інші, "вищої якості".

Щоправда, ніхто не надіслав нових шуб, а потім їм заявили, що "відбулася помилка" і ці шуби "призначалися іншим людям".

"У мене є підозра, що ці шуби передають із рук в руки та знімають відео про це", - пише вдова бойовика.


Євген Устименко, Апостроф





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