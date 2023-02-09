ISW: РФ продовжує підготовку до затяжної війни проти України і створює нові умови для обходу санкцій

Російські чиновники впроваджують низку нових заходів.

ISW: РФ продовжує підготовку до затяжної війни проти України і створює нові умови для обходу санкцій

Російські чиновники продовжують пропонувати заходи з підготовки військової промисловості РФ до затяжної війни проти України, а також, ймовірно, створюють додаткові умови для ухилення від санкцій. Про це йдеться у звіті ISW.

Зокрема, прем'єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін заявив 8 лютого, що уряд країни субсидуватиме інвестиційні проекти з модернізації підприємств, що працюють в інтересах російських військових, і виділить значні кошти на виробництво нової військової техніки.

Мішустін також повідомив, що уряд РФ розширить пільги для російських підприємців, які підтримують армію, в тому числі подовжить терміни оплати за оренду федерального майна.

Ці заходи, ймовірно, мають на меті посилити зусилля Кремля, спрямовані на поступову підготовку російської військової промисловості до затяжної війни проти України, уникаючи при цьому більш широкої економічної мобілізації, яка могла б спричинити подальші економічні потрясіння в країні та відповідне невдоволення, зазначають аналітики.

Російські офіційні особи також, ймовірно, запропонували ці заходи в координації з нещодавнім указом про виключення чиновників з-під дії вимог щодо подання декларацій про доходи та з пропозиціями щодо скасування процедур федеральних закупівель.

«Кремль, можливо, створює систему субсидій і пільг, розроблену з мінімальним наглядом і обліком. Відсутність контролю та обліку, ймовірно, дозволить російським компаніям краще уникати міжнародних санкційних режимів, спрямованих на російську військову промисловість», - зазначається у звіті.

8 лютого Велика Британія оголосила новий список суб'єктів, що потрапили під санкції, зосереджений на російській військовій промисловості.

ISW раніше повідомляв, що 82% іранських безпілотників, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти зі Сполучених Штатів, що свідчить про те, що Росія та Іран, ймовірно, використовують лазівки для передачі західних компонентів озброєнь до Росії через посередників.

«Зусилля Кремля підготувати російську військову промисловість до затяжної війни проти України частково покладаються на здатність військової промисловості РФ мати постійний доступ до численних безпечних ланцюгів постачання ключових іноземних компонентів, які вона не може виробляти», - заявили в ISW.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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