В Україні викрито діяльність "чорних" архітекторів, всі їхні дії можуть визнати незаконними

В Україні викрито групу осіб, які мали сертифікати архітекторів зі зміненими персональними даними. У цьому зв'язку Служба безпеки України повідомила підозру президенту Національної спілки архітекторів України та ще двом її працівників, яких підозрюють в махінаціях із даними в державній електронній системі, що містить сертифікати атестації архітекторів.

Як зазначається в повідомленні СБУ , за даними слідчих, зловмисники видавали підроблені сертифікати атестації архітекторів.

"Аби схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах", – повідомили СБУ .

При цьому, в СБУ припустили можливі негативні наслідки, які можуть настати як для забудовників, так і для простих громадян.

"Всі дії нових архітекторів з використанням таких «чорних» сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними, що потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та простих громадян", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ викрили і заблокували схему у результаті слідчо-оперативних дій наприкінці минулого року

Схема працювала наступним чином. Представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, відбувалося несанкціоноване втручання та зміна особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених".

"На підставі зібраних доказів підозру оголошено керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", – заявили в СБУ .

Раніше, у січні цього року, повідомлялося, що в Україні вдалося запобігти зламу електронної системи в галузі будівництва.

За інформцією Мінцифри, кіберфахівці Служби безпеки викрили і зупинили зловмисників, які намагалися легалізувати незаконні забудови шляхом несанкціонованого доступу до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Правоохоронці також встановили, що зловмисники видавали підроблені сертифікати атестації архітекторів.

Водночас президент Спілки Олександр Чижевський заперечив підробку сертифікатів архітекторів, кіберзлам системи і передачу зловмисникам електронного підпису для входу в систему. Він стверджував, що поширено недостовірну інформацію щодо Спілки.