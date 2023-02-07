Воєнний стан в Україні продовжили до середини травня

Верховна Рада України підтримала подання президента України Володимира Зеленського та продовжила на 90 днів воєнний стан в Україні та мобілізацію. За подовження дії обмежувальних заходів у парламенті проголосували 348 депутатів.

Таким чином воєнний стан в Україні у зв’язку з російською агресією продовжено ще на три місяці, тобто до 20 травня 2023 року. Дія попередньої постанови про впровадження воєненого стану в Україні закінчується о 5 ранку 19 лютого, інформує ZN.ua .

Воєнний стан запровадили в Україні 24 лютого 2022 року у зв’язку із повномасштабним вторгненням російської армії. З часу це вже шосте продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до війська.