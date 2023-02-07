Прем'єр Норвегії пропонує виділити Україні понад $7 млрд

Упродовж п'яти років.

Прем'єр Норвегії пропонує виділити Україні понад $7 млрд
© unsplash.com/starpollen

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запропонував щорічно протягом п'яти років виділяти по 15 млрд норвезьких крон (понад $1.4 млрд) на гуманітарну та військову допомогу Україні, передає NRK.

Протягом першого року пропонується половину наданих грошей спрямувати на гуманітарну допомогу, другу половину – на допомогу у військовій сфері.

Пропозицію прем’єра має підтримати парламент. Як пише норвезьке видання The Local, гарантій того, що депутати затвердять цю пропозицію в її нинішньому вигляді, немає, оскільки уряд не має більшості в парламенті: для схвалення законів, лівоцентристи, які перебувають при владі, щоразу мають отримувати підтримку хоча б частини опозиції.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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