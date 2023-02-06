Число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії може досягти 10 тисяч: нові дані про загиблих

Загальна кількість загиблих у результаті землетрусу магнітудою 7,8 бала, який стався в понеділок, 6 лютого, на південному сході Туреччини та на півночі Сирії, може сягнути 10 тисяч, інформує Апостроф .

Такі попередні оцінки озвучили у Геологічній службі США (USGS).

За останніми даними, близько двох тисяч людей вважаються загиблими, ще близько трьох тисяч - отримали поранення. Але, за інформацією офіційних осіб, у Туреччині загинули щонайменше 284 людини, ще близько 2,3 тисячі отримали поранення. У сусідній Сирії 237 людей загинули, а 639 отримали поранення.

За прогнозами Геологічної служби США , існує 47-відсоткова ймовірність того, що землетрус забере життя до 10 тисяч осіб, і 20-відсоткова - що від 10 тисяч до 100 тисяч людей.

Рятувальні операції з пошуку тих, хто міг вижити після потужного землетрусу, який сколихнув регіон та спричинив численні підземні поштовхи та посилаючи аж до Лівану та окупованої Палестини, не припиняються. Зокрема, майже тисяча волонтерів-пошуків і рятувальників прибули зі Стамбула.

При цьому рятувальним зусиллям може завадити погана погода, включно зі снігом і мінусовими температурами.

Відомо, що землетрус стався за 23 км на схід від Нурдагі в турецькій провінції Ґазіантеп, на глибині 24,1 км. Його вже називають одним із найсильніших у цьому регіоні за більш ніж 100 років.

Лікарні на північному заході Сіри переповнені пацієнтами.

Так виглядає карта сейсмічної активності Землі зараз:

Як кажуть фахівці, землетруси магнітудою близько шести балів можуть повторюватися у Туреччині ще кілька днів.