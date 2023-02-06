Число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії може досягти 10 тисяч: нові дані про загиблих

Загальна кількість загиблих у результаті землетрусу магнітудою 7,8 бала, який стався в понеділок, 6 лютого, на південному сході Туреччини та на півночі Сирії, може сягнути 10 тисяч, інформує Апостроф.

Такі попередні оцінки озвучили у Геологічній службі США (USGS).

За останніми даними, близько двох тисяч людей вважаються загиблими, ще близько трьох тисяч - отримали поранення. Але, за інформацією офіційних осіб, у Туреччині загинули щонайменше 284 людини, ще близько 2,3 тисячі отримали поранення. У сусідній Сирії 237 людей загинули, а 639 отримали поранення.

За прогнозами Геологічної служби США, існує 47-відсоткова ймовірність того, що землетрус забере життя до 10 тисяч осіб, і 20-відсоткова - що від 10 тисяч до 100 тисяч людей.

Рятувальні операції з пошуку тих, хто міг вижити після потужного землетрусу, який сколихнув регіон та спричинив численні підземні поштовхи та посилаючи аж до Лівану та окупованої Палестини, не припиняються. Зокрема, майже тисяча волонтерів-пошуків і рятувальників прибули зі Стамбула.

При цьому рятувальним зусиллям може завадити погана погода, включно зі снігом і мінусовими температурами.

Відомо, що землетрус стався за 23 км на схід від Нурдагі в турецькій провінції Ґазіантеп, на глибині 24,1 км. Його вже називають одним із найсильніших у цьому регіоні за більш ніж 100 років.

Лікарні на північному заході Сіри переповнені пацієнтами.

Так виглядає карта сейсмічної активності Землі зараз:

Як кажуть фахівці, землетруси магнітудою близько шести балів можуть повторюватися у Туреччині ще кілька днів.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та званняНа Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання
Блок рекламы


Похожие новости
Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії сягнула майже 2300 осібКількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії сягнула майже 2300 осіб
На Київщині сапери вже знешкодили 77 тисяч вибухонебезпечних предметів – ОВАНа Київщині сапери вже знешкодили 77 тисяч вибухонебезпечних предметів – ОВА
У Новій Каховці "бавовна" в яхт-клубі, де відпочивали окупанти: фото та відеоУ Новій Каховці "бавовна" в яхт-клубі, де відпочивали окупанти: фото та відео
Артсистеми, танки та жива сила: нові дані про втрати армії РФ в УкраїніАртсистеми, танки та жива сила: нові дані про втрати армії РФ в Україні
У Туреччині заявили про арешт 15 ймовірних членів ІДІЛ, які могли готувати провокації проти західних консульствУ Туреччині заявили про арешт 15 ймовірних членів ІДІЛ, які могли готувати провокації проти західних консульств
Тіла загиблих британських волонтерів Ендрю Бегшоу та Кріса Паррі та передали УкраїніТіла загиблих британських волонтерів Ендрю Бегшоу та Кріса Паррі та передали Україні
Між Лондоном і Брюсселем може розпочатися «повномасштабна торгова війна» – The GuardianМіж Лондоном і Брюсселем може розпочатися «повномасштабна торгова війна» – The Guardian
Потреби у БПЛА вимірюються сотнями тисяч – РезніковПотреби у БПЛА вимірюються сотнями тисяч – Резніков
Тисячі добровольців за перший день: у МВС відзвітували про створення "Гвардії наступу"Тисячі добровольців за перший день: у МВС відзвітували про створення "Гвардії наступу"
Іспанський сором: з'явилися нові деталі епопеї зі звільненням "сірого кардинала" митниціІспанський сором: з'явилися нові деталі епопеї зі звільненням "сірого кардинала" митниці
Последние новости
Подгружаем последние новости