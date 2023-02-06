Путін схиляється до проведення «тихої мобілізації» – ISW

Міноборони і Кремль із запізненням впроваджують широкомасштабні військові реформи та почали сприймати війну в Україні як затяжну та масштабну. Але Путін продовжує дотримуватись моделі стриманого прийняття рішень, йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту дослідження війни.

"У січні ISW оцінив, що Кремль із запізненням проводить мобілізацію персоналу, реорганізацію та промислові дії, які він реально мав би провести перед початком вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Однак Путін, очевидно, стримано оголошує другу хвилю мобілізації. При цьому представники США та Заходу відзначають, що він знову схиляється до проведення «тихої мобілізації» через занепокоєння надзвичайною непопулярністю першої хвилі мобілізації.

Крім того, повідомляється, що Путін проводить опитування, щоб оцінити сприйняття росіянами мобілізації, і не вирішив, коли розпочати подальшу мобілізацію, незважаючи на те, що 17 січня міністр оборони Шойгу оголосив про масштабні реформи щодо збільшення чисельності Збройних сил Росії.

ISW також спостерігала суперечливі повідомлення від посадовців російської Держдуми та представників Кремля щодо змін до протоколів мобілізації та призову, що, можливо, вказує на те, що Путін наказав підготувати ці положення, але не бажає оголошувати їх громадськості.