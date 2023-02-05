У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України

Збір коштів тривав менше тижня.

У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
© pitradwar.com

У Литві кілька організацій та фондів з 30 січня зібрали понад 6 мільйонів євро на закупівлю для потреб ЗСУ радарів протиповітряної оборони.

«Литва – це лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги», – прокоментував результат збору коштів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Lithuania is only 3 million people, but this week we crowdfunded 6 million euros to buy air defence systems for Ukraine. ?????
No sign of fatigue here. We will stand with Ukraine until victory is achieved.

— Gabrielius Landsbergis?? (@GLandsbergis) February 5, 2023


Оксана Лебедина, ZN.ua





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