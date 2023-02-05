Помер експрезидент Пакистану, який керував країною дев'ять років

Помер колишній президент Пакистану Первез Мушарраф. Ексочільника країни нестало після тривалої хвороби, деталі якої не відомі широкому загалу. Про це повідомляє пакистанське видання Geo News .

Мушарраф був чотиризірковим генералом, який керував країною Південної Азії з 1999 по 2008 рік. Він правив у період після теракту у вежах Нью-Йорку 11 вересня 2001 року та намагався задовольнити американські вимоги під час війни з тероризмом. Після відставки чиновник підтвердив, що Пакистан підтримував проксі-сили, зокрема талібів в Афганістані, щоб протистояти обмеженням з боку Індії.