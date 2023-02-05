Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново

Українців, які отримали звільнення від мобілізації за висновком медичної комісії, можуть викликати на повторне обстеження. Йдеться про тих громадян, які отримали звільнення від мобілізації від лікарів ЦВЛК (Центральної військово-лікарської комісії) ЗСУ.

Громадян, які отримали медичне звільнення від мобілізації, мають намір обстежити заново

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація військовозобов'язаних громадян. Проте, незважаючи на загальну мобілізацію, чимало українців вже отримали звільнення від призову до війська. Хтось – за сімейними обставинами, а хтось - за висновками медичної комісії. Висновок про повну непридатність громадянина до служби в армії робить військово-лікарська комісія.

Однак після того, як заступника начальника ЦВЛК впіймали на отриманні хабаря за звільнення від служби в армії та викрили на системній корупції, у багатьох виникли питання щодо достовірності висновків, зроблених цією медкомісією.

Громадян, які отримали медичне звільнення від мобілізації, мають намір обстежити заново

Адже велетенські суми грошей, знайдені в хабарника на роботі і дома свідчать, що ЦВЛК визнала "непридатним до служби" не одного українця. А отже, її висновки викликають сумніви та підлягають перевірці. Тому Арахамія пропонує переглянути всі висновки комісії щодо непридатності до військової служби за останні 6 місяців.

"Вітаю СБУ і ДБР з викриттям заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ на системній корупції на темі ухилення від проходження служби. Закликаю правоохоронні органи переглянути рішення Комісії за останні 6 місяців, щоб не дати хабарникам і тим, хто їм платив, досягнути своїх цілей", - написав нардеп.

Нагадаємо, сума грошей, яку затриманий посадовець із ЦВЛК зберігав на роботі і вдома, перевищує 5 млн гривень.


Марченко Любов, Тудей





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