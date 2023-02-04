Українські військові знищили російський ракетний комплекс "Тор"

Морські піхотинці ліквідували також шістьох окупантів.

Українські військові знищили російський ракетний комплекс
© Википедия

Підрозділи морської піхоти та артилеристи у п'ятницю, 3 лютого, знищили російський зенітний ракетний комплекс Тор-М2ДТ. Військові також ліквідували чотирьох окупантів, інформують ВМС у Telegram.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено зенітний ракетний комплекс Тор-М2ДТ та двоє російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

ВМС ЗС України / Facebook


Анна Конюченко, ZN.ua





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