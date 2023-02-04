Президент Португалії підтвердив наміри передати Україні танки Leopard 2

Президент Португалії Антоніу Кошта підтвердив, що його країна передасть Україні танки Leopard 2. Про це він заявив в коментарі агентству Lusa, однак кількість танків, які поставить Португалія, президент не уточнив.

«Зараз ми працюємо над тим, щоб мати можливість відмовитися від деяких наших танків. Я знаю, скільки танків буде, але це буде оголошено у відповідний час», — зазначив Кошта.

Португалія має 37 танків Leopard 2. Але, за даними місцевих ЗМІ, більшість з них наразі у неробочому стані, інформує ZN.ua .

Президент Кошта повідомив, що Португалія веде переговори з Німеччиною про отримання запчастин, необхідних для ремонту танків Leopard, які є на складі озброєння країни. Він додав, що сподівається відправити їх в Україну до кінця березня.