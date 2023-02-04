Президент Португалії підтвердив наміри передати Україні танки Leopard 2
Кількість танків, які отримає Україна, поки невідома.
Президент Португалії Антоніу Кошта підтвердив, що його країна передасть Україні танки Leopard 2. Про це він
«Зараз ми працюємо над тим, щоб мати можливість відмовитися від деяких наших танків. Я знаю, скільки танків буде, але це буде оголошено у відповідний час», — зазначив Кошта.
Португалія має 37 танків Leopard 2. Але, за даними місцевих ЗМІ, більшість з них наразі у неробочому стані, інформує
Президент Кошта повідомив, що Португалія веде переговори з Німеччиною про отримання запчастин, необхідних для ремонту танків Leopard, які є на складі озброєння країни. Він додав, що сподівається відправити їх в Україну до кінця березня.