Втрати окупантів в Україні перевалили за ще одну "круглу" цифру

Вже майже рік триває повномасштабна війна з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже близько 130 590 військовослужбовців РФ . Лише за минулу добу ліквідовано 720 загарбників та знищено багато військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 130 590 (+720) осіб ліквідовано,

танків ? 3 218 (+3) од,

бойових броньованих машин ? 6 394 (+6) од,

артилерійських систем – 2 220 (+5) од,

РСЗВ – 460 (+0) од,

засоби ППО ? 225 (+3) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,