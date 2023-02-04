Новостей.COM ⇒
2023-02-04
Втрати окупантів в Україні перевалили за ще одну "круглу" цифру
Вже майже рік триває повномасштабна війна з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже близько 130 590 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу ліквідовано 720 загарбників та знищено багато військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 130 590 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ? 3 218 (+3) од,
- бойових броньованих машин ? 6 394 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 220 (+5) од,
- РСЗВ – 460 (+0) од,
- засоби ППО ? 225 (+3) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956 (+4),
- крилаті ракети ? 796 (+0),
- кораблі/катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081 (+13) од,
- спеціальна техніка ? 203 (+1).
Олена Руденко, Апостроф