Франція та Італія передадуть системи ППО SAMP/T-MAMBA навесні

Франція та Італія навесні поставлять систему наземного захисту середньої дальності MAMBA, щоб допомогти Україні захищатися від атак російських безпілотників, ракет і літаків, повідомили в міністерстві збройних сил Франції.

"З міністром оборони Італії Гвідо Крозетто ми вирішили поставити в Україну навесні 2023 року ЗРК SAMP/T-MAMBA. Ця система дозволить захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії, про що просив Олексій Резніков", - йдеться в твіті глави МО Франції Себастьяна Лекорню, інформує ZN.ua .

«Надання такої системи є відповіддю на нагальність, висловлену Олексієм Резніковим, міністром оборони України, його французьким та італійським колегам щодо захисту цивільного населення та інфраструктури від російських атак з повітря », – додається в пресрелізі французького Міноборони.

MAMBA - еквівалент американської системи Patriot - вже була розгорнута в Румунії для захисту надзвичайно стратегічного регіону порту Констанца на Чорному морі. За допомогою цієї системи, її радарів і пускових установок, озброєних вісьмома ракетами Aster з дальністю близько 100 км, ми можемо протистояти широкому спектру повітряних загроз: балістичним ракетам малої дальності, винищувачам, вертольотам, безпілотникам і навіть залпам крилатих літаків. ракети з кількома пострілами », — сказав французький солдат AFP у грудні в Румунії.